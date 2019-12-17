موعد مباراة بيراميدز والجونة بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز والجونة ضمن منافسات الأسبوع الثامن ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي، بعد الهزيمة التي تلقاها كل من بيراميدز والجونة بالجولة الماضية ببطولة؛ حيث تلقى فريق بيراميدز الهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة دون مقابل، كما تلقى فريق الجونة الهزيمة أمام انبي بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقام مباراة بيراميدز والجونة اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في موعده المحدد.