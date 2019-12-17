بعد الهزيمة أمام دجلة.. المقاولون يستعد لمواجهة حرس الحدود بالدوري العام

بعد الهزيمة التي تلقاها المقاولون العرب في لقاء دجلة، الذي أقيم ضمن منافسات الأسبووع الثامن ببطولة الدوري المصري الممتاز وانتهى بهدف نظيف لوادي دجلة دون مقابل لنظيره، يستعد المقاولون العرب لخوض لقاء جديد أمام فريق حرس الحدود ضمن مواجهات الجولة التاسعة بالمسابقة والمقرر له يوم الجمعة القادم ويستضيفه ملعب المكس بمدينة الإسكندرية.

ويستأنف ذئاب الجبل تدريباته في تمام الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء على ملعب فرعي بالجبل الأخضر، ويحتل المقاولون المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

ويقع المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات حقق الفوز في 5 منها وتعادل في لقاء وحيد وتلقى الهزيمة في مباراتين.