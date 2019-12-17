الإسماعيلي يستعد للقاء الأهلي بودية الشهداء

لقاء ودي جديد يستعد له النادي الإسماعيلي أمام فريق الشهداء الذي يستضيفه ستاد الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الدراويش لمواجهة النادي الأهلي المقرر لها الخميس القادم ضمن مواجهات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث يسعى الجهاز الفني للدراويش بقيادة أدهم السلحدار لتجهيز لاعبيه تحسبا للحاجة إلى جهود أي منهم خلال لقاء الأهلي المرتقب.

وكان رئيس مجلس إدارة الدراويش “إبراهيم عثمان” قد قام بإرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، طالب فيه بنقل لقاء الأهلي إلى ستاد الإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بمدينة الإسكندرية.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات حقق الفوز في 4 منها وتعادل في لقاء وحيد وتلقي الهزيمة في ثلاث مباريات.