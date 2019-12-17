الإسماعيلي يعلن جاهزية باهر المحمدي لمواجهة الأهلي

صرح الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي مؤكدا جاهزية اللاعب باهر المحمدي للمشاركة في لقاء الأهلي القادم، بالرغم من غياب اللاعب عن تدريبات الفريق أمس نظرا للإصابة التي تعرض لها.

وكان المحمدي قد حصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم أمس الإثنين، بعد شكوي اللاعب من آلام في عضلات البطن، ولكن تلك الإصابة لم تمنع مشاركة اللاعب في لقاء الأهلي المرتقب الذي من المقرر إقامته يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد المكس في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويستعد الدراويش لخوض لقاء ودي أمام فريق الشهداء عصر اليوم استعدادا لمواجهة المارد الأحمر، ويستضيف لقاء اليوم ستاد الإسماعيلية، ويسعى خلال الفريق الأصفر لتجهيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.