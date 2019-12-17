طارق العشري يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة المقاولون

قام المدير الفني لفريق حرس الحدود “طارق العشري” بمنح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة فقط قبل السفر إلى مدينة الإسكندرية ودخول المعسكر المغلق في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب المكس بمدينة الإسكندرية يوم الجمعة القادم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

ويقع فريق حرس الحدود بالمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ10 نقاط، بعد أن خاض 8 مباريات حقق الفوز في مباراتين منها وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين، بينما يقع المقاولون العرب في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة من 8 مباريات.