اتحاد الكرة يؤكد إقامة لقاء الأهلي والإسماعيلي بستاد المكس

بعد الخطاب الرسمي الذي تقدم به مجلس إدارة نادي الزمالك لاتحاد كرة القدم المصري، لنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي إلى ستاد الإسماعيلية بدلا من إقامته على ستاد المكس بالإسكندرية، صرح اتحاد الكرة المصري مؤكدا أن لقاء قمة الجولة التاسعة بالدوري العام بين الأهلي والدراويش ستقام على ملعب المكس دون نقلها إلى أي ملعب آخر، خاصة وأن نقل اللقاء من ملعب إلى آخر يتعلق بالتعليمات الأمنية ولا دخل لاتحاد الكرة بذلك.

وطالب الدراويش بإقامة لقاء الأهلي على ملعب الإسماعيلية، في ظل استضافة الملعب للعديد من المباريات الأخري على نفس الملعب ومن بينهم مباراة الزمالك بالدوري، بالإضافة إلى احتضان الملعب للعديد من المباريات الأخري ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية للكباريات والمباريات التي شارك بها الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية دون أي مشكلات.