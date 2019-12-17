طلائع الجيش يستعد للجونة بودية 6 أكتوبر

يستعد فريق طلائع الجيش لخوض لقاء ودي جديد أمام فريق 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الجونة ضمن مواجهات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر له يوم السبت القادم في تمام الثانية والنصف ظهرا على ستاد الجونة، ويستضيف لقاء الليلة ستاد جهاز الرياضة العسكري.

ويتيح المدير الفني لطلائع الجيش، طارق يحيي الفرصة للعديد من البدلاء والمستبعدين من لقاء الزمالك للظهور في لقاء 6 أكتوبر الودي الليلة، بينما يخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء الفارس الأبيض بعض التدريبات الاستشفائية.

جديرا بالذكر أن فريق طلائع الجيش كان قد تفوق على نادي الزمالك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس؛ حيث انتهى اللقاء بفوز الطلائع بثلاثية مقابل هدفين للأخير.