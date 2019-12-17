عمرو جمال يشارك في لقاء الجونة بعد الغياب أمام الزمالك

يعود عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش للمشاركة في لقاء الجونة القادم بعد الغياب عن لقاء الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق الأخير؛ حيث كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، مما أدي إلى غيابه عن لقاء الفارس الأبيض خوفا من تفاقم الإصابة.

وكان لقاء الطلائع والزمالك قد انتهى بفوز الطلائع بثلاثية مقابل هدفين للفارس الأبيض، ويستعد الطلائع لخوض لقاء ودي اليوم الثلاثاء أمام فريق 6 أكتوبر، ويقام اللقاء في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الجونة المقرر إقامته السبت القادم، والذي يقام ضمن منافسات الأسبوع التاسع ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويستضيفه ستاد الجونة.