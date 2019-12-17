شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مصر تحصل على امتياز تنظيم دورى الهواة لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نظام الدوري بشكل كامل عقب اكتمال عدد الفرق المشاركة، وينص نظام الدوري على تأهل البطل للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها في إسبانيا مايو المقبل، إضافة إلى تكوين منتخب مصر للهواة للمشاركة في كأس العالم العام المقبل، حيث شاركت مصر في النسخة الأولى في أكتوبر الماضي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بعدما تم تكوين المنتخب باختيار مجموعة من العناصر المميزة نظرا لضيق الوقت قبل موعد البطولة التي أقيمت في اليونان، بينما سيتم تكوين المنتخب خلال الفترة المقبلة عن طريق الجهاز الفني بقيادة أحمد شعبان، والذي سيتابع مباريات دوري الهواة.
من جانبه قال محمد عبدالله مسئول الشركة المنظمة أن الفكرة لاقت قبولا كبيرا لدى شريحة كبيرة من الشباب الذين يرغبون في لعب كرة القدم بشكل تنافسي لكن لا يجدون الفرصة للانضمام إلى أندية محترفة، مؤكدا أن فكرة دورى الهواة لكرة القدم تأتى تماشيا مع سياسة الدولة لنشر الرياضة في كل مكان ولكل الشباب، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان تباعا عن شكل الدورى ونظام البطولة والإدارات المختلفة، وكذلك الملاعب التي ستستضيف المباريات، وآلية متابعة المباريات.
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