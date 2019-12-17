شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنهال على لاعبى الاتحاد بعد الفوز على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندرى صرف مكافآت إجادة للاعبى فريقه بخلاف ما تنص عليه اللائحة بعد الفوز الذى تحقق على مصر المقاصة أول أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 17 نقطة فى مركز الوصافة بجدول الدورى بعد خسارة المقاولون العرب أمام وادى دجلة بهدف مقابل لا شىء وتوقف رصيده عند 16 نقطة فى المركز الثالث للمسابقة.

وطلب مصيلحى من لاعبيه الاستمرار فى سلسلة الانتصارات سواء محليا أو عربيا عندما يواجه الإسماعيلى فى دور الثمانية من البطولة العربية، والتأهل لنصف نهائى البطولة التى ستفتح آفاق جديدة فى تاريخ النادى.