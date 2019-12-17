شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة حكما لمباراة الشباب السعودى والشرطة العراقى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة لإدارة مباراة ذهاب دور الـ8 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الشباب السعودى والشرطة العراقى. وتقام مباراة الشباب السعودى والشرطة يوم 23 ديسمبر الجارى بالرياض بالسعودية. ويعاون جهاد جريشة فى اللقاء مساعد أول تحسين أبو السادات ومساعد ثانى أحمد حسام طه وحكم رابع أحمد العلى من الكويت ومساعد حكم فيديو عادل زوراق من المغرب ومساعد حكم فيديو ثانى سمير كزاز من المغرب.

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