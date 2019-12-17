شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يعلن قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة العربية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الرماية عن قائمة اللاعبين المشاركة فى البطولة العربية بالإمارات، المقرر السفر يوم 22 ديسمبر الجارى، على أن تنطلق منافساتها فى اليوم التالى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من : شيماء حشاد و الزهراء شعبان و هديل السيد مخيمر فى البندقية سيدات ، وأسامة السيد و محمد حمدى عبد القادر و يوسف حلمى على صعيد الرجال .

أما فى منافسات المسدس يشارك كلا من سامى عبد الرازق و رضوى عبد اللطيف و مسكات على.