شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يعلن قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة العربية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الرماية عن قائمة اللاعبين المشاركة فى البطولة العربية بالإمارات، المقرر السفر يوم 22 ديسمبر الجارى، على أن تنطلق منافساتها فى اليوم التالى.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من : شيماء حشاد و الزهراء شعبان و هديل السيد مخيمر فى البندقية سيدات ، وأسامة السيد و محمد حمدى عبد القادر و يوسف حلمى على صعيد الرجال .
أما فى منافسات المسدس يشارك كلا من سامى عبد الرازق و رضوى عبد اللطيف و مسكات على.
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