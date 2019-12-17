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اتحاد الرماية يعلن قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة العربية بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الرماية عن قائمة اللاعبين المشاركة فى البطولة العربية بالإمارات، المقرر السفر يوم 22 ديسمبر الجارى، على أن تنطلق منافساتها فى اليوم التالى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من : شيماء حشاد و الزهراء شعبان و هديل السيد مخيمر فى البندقية سيدات ، وأسامة السيد و محمد حمدى عبد القادر و يوسف حلمى على صعيد الرجال .

أما فى منافسات المسدس يشارك كلا من سامى عبد الرازق و رضوى عبد اللطيف و مسكات على.

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