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برنامج تأهيلى لمدافع الأهلى بسبب العضلة الضامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ياسر إبراهيم لاعب الأهلى لبرنامج علاجى وتأهيلى، بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مران الفريق قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة فى بطولة الدورى العام التى أقيمت باستاد القاهرة يوم الأحد الماضى.

 

وكشفت الأشعة التى خضع لها ياسر إبراهيم مؤخرا عن تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الضامة، وحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق برنامج علاجى وتأهيلى للاعب حتى يتعافى، ويعود من جديد للمشاركة فى المران الجماعى.

 

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ويؤدى مدافع الأهلى جلسة علاج طبيعى وجلسة فى الجيم، على أن يتحدد موعد انتظامه فى التدريبات بعد تحسن حالته وتعافيه بشكل نهائى.

 

ويواصل الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة فى بطولة الدورى العام.

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