سوبر كورة.. صدمة فى الأهلى قبل ساعات من مواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الأهلى الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز ستقام بملعب المكس كما هو محدد، ولم يتم نقلها إلى استاد آخر.

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