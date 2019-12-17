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شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد كوبر يحصل على الرخصة PRO ويعلن جاهزيته للتدريب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، حصوله على رخصة التدريبPRO من الاتحاد الكولومبى لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية.
ونشر محمود فايز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً "الحمد لله معادلة خبرتى الكروية والحصول على الرخصة PRO النسخة الأحدث من الاتحاد الكولومبى FCF واتحاد أمريكا الجنوبية COMEBOL كمدير فنى معتمد فى أى حته فى العالم أو أى بطولة دولية".
وأكد فايز أنه جاهز للتدريب فى منصب جديد وهو المدير الفنى بعد حصوله على العديد من رخص التدريب إلى جانب تواجده فى أكثر من منتخب على رأسها المنتخب المصرى ثم أوزبكستان.
كما عمل فايز فى عدد من أندية الخليج على رأسها النصر السعودى والعين الإماراتى وغيرها من الأندية الخليجية، وتواجد كمدرب مساعد مع العديد من المدربين مثل الأرجنتينى كالديرون، الإسبانى كيكى فلوريس، الأورجوانى فوساتى، الكولومبى ماتورانا، الكراوتى زلاتكو، الأرجوانى كاربنيو، الأرجنتينى بيتزى، الهولندى فرانك ريكارد.
محمود فايز
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