شكرا لقرائتكم خبر عن تيك توك مش للهلس بس.. الحضرى يدعم صناعة الأثاث بدمياط بفيديو على التطبيق الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر استخدام تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعى، بصورة كبيرة بين الشباب، حيث يتبادلون من خلال نشر مقاطع الفيديو التى تبرز مواهبهم فى الغناء والتمثيل وتقليد النجوم حول العالم، لكن بعيدًا عن اللعب والغناء والترفيه، هناك من يستغل التطبيق وانتشاره الواسع فى استخدامات هادفة بشكل أكبر عن طريق بث رسائل جادة.

هذا ما فعله عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك"، لدعم الصناعة الوطنية فى مدينة دمياط للأثاث، وقال الحضرى، "بسم الله الرحمن الرحيم.. دعمًا لصناعة الأثاث بدمياط.. أنا عصام الحضرى دمياطى وبفتخر بصناعة بلدى فخر الصناعة والأثاث.. لكل مصرى وعربى حول العالم انزل واشترى أثاثك من دمياط".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد شهد، الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجارى، افتتاح مدينة دمياط للأثاث، وحسب تصريحات رسمية، فقد تم تنفيذها بواسطة 41 شركة مصرية وطنية متخصصة يعمل بها 15 ألف مهندس وفنى وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة 3.1 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث.

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ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة 331 فدان عند تقاطع الدولى الساحلى مع طريق بورسعيد دمياط، وتشمل المدينة كافة متطلبات صناعة الاثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الاثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية.



عصام الحضرى يدعم صناعة الأثاث فى دمياط بفيديو على تيك توك

وتتضمن مدينة دمياط للأثاث 54 هنجر يحتوى على 1348 مصنع وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز اطفاء وعياده طبية.