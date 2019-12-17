شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد حسام عاشور قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
وغاب عاشور عن مواجهة حرس الحدود بسبب نزلة البرد وارتفاع درجة الحرارة، وقام بتنفيذ برنامج تأهيلي منفرد على هامش مران الفريق في الفترة الأخيرة، وبعد تعافيه بات جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.
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