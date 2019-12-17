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الأهلى يستعيد حسام عاشور قبل مواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى حسام عاشور، قائد الأهلي، من نزلة البرد التي اشتكى منها قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بهدف عمرو السولية وحصد ثلاث نقاط جديدة في مسابقة الدوري.

 

وغاب عاشور عن مواجهة حرس الحدود بسبب نزلة البرد وارتفاع درجة الحرارة، وقام بتنفيذ برنامج تأهيلي منفرد على هامش مران الفريق في الفترة الأخيرة، وبعد تعافيه بات جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل باستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.
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