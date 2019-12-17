شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتلقى عرضا للمشاركة فى كأس العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى منتخب مصر للشباب مواليد 2001 عرضا رسميا من السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العرب، وقرر اتحاد الكرة تحويل العرض للجهاز الفنى للفراعنة الصغار للبت فيه.
وتضمن العرض السعودى إقامة البطولة فى الفترة من 18 فبراير حتى 3 مارس المقبل، بمشاركة السعودية وعدد من المنتخبات العربية.
وخاض منتخب الشباب دورة شمال أفريقيا التى أقيمت فى تونس، وحصل على المركز الثانى، بينما فاز نسور قرطاج باللقب.
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