شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يجرى أشعة لتحديد حجم إصابته فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه رمضان صبحى لاعب الأهلى، بعد قليل، لأحد المراكز الطبية القريبة من النادى الأهلى لإجراء أشعة لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء، وتُهدد مشاركته فى لقاء الإسماعيلى بالدورى.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال مران اليوم فى العضلة الخلفية جعلته غير قادر على استكمال المران وغادره برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

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ومن المقرر أن يُجرى رمضان صبحى الأشعة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق من أجل تحديد موقف اللاعب من المشاركة فى التدريبات المقبلة وـأن كانت الفحوصات الأولية تُشير إلى أن اللاعب سيغيب فترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام حسب درجة الأصابة.

ويخضع رمضان صبحى لفحص طبى غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات وكذلك موقفه من المشاركة فى لقاء الإسماعيلى، وإن كانت المؤشرات تؤكد أن اللاعب لن يلحق بلقاء الاسماعيلي.

ويختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.