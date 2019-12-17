شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى استعدادا للإسماعيلى.. محاضرة 10 دقائق وجمل تكتيكية وتدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مران الفريق اليوم الثلاثاء، بمُحاضرة فنية مع لاعبى الفريق ناقش خلالها عدة أمور خاصة بالارتباطات المقبلة وأهمها لقاء الإسماعيلي بالدوري. يلتقى الأهلى مع الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء بعد غد الخميس، باستاد المكس فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز. Advertisements وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى لمدة 10 دقائق بشأن بعض التعليمات الفنية قبل بدء المران الذى تم تقسيمه على عدة فقرات بدنية وفنية بجانب مران قوي لحراس المرمى تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى. ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 18 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلى استعدادا للإسماعيلى.. محاضرة 10 دقائق وجمل تكتيكية وتدريبات بدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.