شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم كفتة واستاكوزا وكشرى.. كتيبة "دلع كرشك" تغزو الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يترك الشعب المصرى مناسبة إلا وأعد لها وليمة طعام فاخرة، من حلوى وموائد بأصناف شهية تخطف العين والقلب والبطن قبلهما، لذا دائماً يكون الأكل هو بطل كل المناسبات، والحاضر دائمًا وأبدًا فى الأعياد والمواسم والأفراح أيضًا.

ولأن كرة القدم هى مُفتاح قلب المصريين، كان لابد لها أن تنال نصيباً من عشق المصريين للأكل، حيث تفنن الجمهور فى إطلاق أسماء الأكلات على اللاعبين سواء حباً لهم أو تشبيهاً لطريقة لعبهم أو ارتباطاً بموقف معين مع اللاعب، واقتحمت كتيبة دلع كرشك الدورى المصرى عبر مجموعة من اللاعبين ارتبطت أسماؤهم بأشهر الأكلات المصرية.

البورى واستاكوزا وحمص وكشرى وكفتة ومانجا أشهر اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالأكل..

أحمد كشرى

لاعب الأهلى السابق الذى تسبب حبه الشديد لتناول وجبة "الكشرى" فى إطلاق هذا الاسم عليه خلال الظهور الأول له بقميص النادى الأحمر فى منتصف التسعينيات، حيث تميز بكثرة أهدافه وعشقه لهز الشباك حتى تعرض لعدة إصابات دفعته للخروج عن قلعة الجزيرة ونهاية مشواره الكروى مبكرا والاتجاه للعمل بالمجال التدريبى.

عبد المنعم شطة

نجم وسط النادى الأهلى الأسبق وهو لاعب سودانى احترف فى صفوف المارد الأحمر فى فترة السبعينيات ليزامل عمالقة الفريق فى فريق واحد أمثال حسن حمدى ومحمود الخطيب ومصطفى يونس، وأطلق عليه زملائه لقب شطة بسبب شعره الكثيف وبشرته السمراء.

أحمد كابوريا

لاعب طلائع الجيش ولاعب الزمالك السابق، يتساءل الكثيرون عن سبب إطلاق اسم "كابوريا" على اللاعب، رغم عدم ارتباط نشأته بأى من مدن القناة التي عادة ما تطلق الجماهير على لاعبيها أسماء أشهر الأشياء الموجودة في هذه المحافظات، كالأسماك و الفواكه، و لكن أحمد موسى اشتهر بـ"كابوريا" منذ صغره، نسبة لقصة الشعر الشهيرة، والتي كان يفضل اللاعب تصفيفها.

أحمد حسن استاكوزا

لاعب النادى الأهلى السابق وتم الاستغناء عنه عقب موسمين من إتمام التعاقد معه، تميز بقصر قامته وحجمه الصغير الذى تسبب فى إطلاق هذا اللقب عليه من قبل أحد مدربيه فى مرحلة الناشئين.

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محمد عبد الفتاح كفتة

هو أحد نجوم فريق نادى المقاولون العرب فى التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة كان يجيد اللعب فى الجبهة اليسرى سواء كجناح أو ظهير وتميز بالسرعة وقوة تسديداته على مرمى المنافسين ولم يفصح عن السبب الحقيقى وراء تسميته بهذا الاسم.

مصطفى منصور حميدو "البورى"

لاعب الأوليمبى فى الجيل الذهبى فى السبعينيات وكان يتمتع بموهبة كبيرة كلاعب وعمل بالتدريب فترة مع النادي الأوليمبي.

محمد حمص

قائد النادى الإسماعيلى وصاحب هدف الفراعنة الشهير فى منتخب ايطاليا بكأس القارات.

محمود سمنة

لعب لعدد كبير من أندية الدورى العام المصرى منها الإسماعيلى وبتروجيت والقناة واشتهر بحلاقة شعره على "الزيرو" وقدم مستويات جيدة.

عبد الرحمن جبنة

لاعب أسوان الحالى ولعب فى صفوف المقاولون العرب فى وقت سابق وكان قريبا للانتقال للدوري الالمانى لولا تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى مرتين.

محمد فاروق زتونة وعلى وزة

محمد فاروق كان لاعباً فى جمهورية شبين، فيما يعد على وزة لاعباً بفريق بنى سويف وشارك أمام الاهلى فى اللقاء الأخير بكأس مصر.

أحمد نبيل مانجا

لاعب الاتحاد السكندرى الحالى والأهلى السابق لم يكشف سبب إطلاق لقب مانجا عليه.