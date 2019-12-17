شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يخسر بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى 3 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر 1994 حرم الترجى التونسى نظيره الزمالك من التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، حينما تمكن من الفوز على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد المنزه بتونس.

سجل الراحل الهادى بن رخيصة هدفين، وعلى بن ناجى هدفا، بينما سجل عفت نصار هدف الزمالك الوحيد ، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة قد انتهت بالتعادل السلبى.

وكان هذا النهائى هو النهائى الأفريقى الأول الذى يخسره الزمالك، حيث كان يدخل المباراة للحفاظ على لقبه الافريقى الذى توج به فى 1993 على حساب فريق شانتي كوتوكو الغاني بعدما حسم اللقب بركلات الجزاء بنتيجة 7/8.