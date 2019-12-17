توافد أعضاء مجلس إدارة الزمالك على النادي لحضور اجتماع "طارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

بدأ أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في التوافد على مقر النادي من أجل حضور اجتماع مجلس إدارة طارئ.

وقال مصدر في مجلس الإدارة في تصريحات هاتفية لمصراوي إن رئيس النادي مرتضى منصور، وجه دعوة من أجل حضور اجتماع طارئ.

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وأكمل المصدر: "هذا الاجتماع سيكون لمناقشة أسباب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام طلائع الجيش بالجولة الثامنة من عمر الدوري."

واختتم المصدر أن الاجتماع لن يناقش مستقبل المدرب كارتيرون.

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت يوم الاثنين في مدينة السويس.