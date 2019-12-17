محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
بدأ أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في التوافد على مقر النادي من أجل حضور اجتماع مجلس إدارة طارئ.
وقال مصدر في مجلس الإدارة في تصريحات هاتفية لمصراوي إن رئيس النادي مرتضى منصور، وجه دعوة من أجل حضور اجتماع طارئ.
وأكمل المصدر: "هذا الاجتماع سيكون لمناقشة أسباب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام طلائع الجيش بالجولة الثامنة من عمر الدوري."
واختتم المصدر أن الاجتماع لن يناقش مستقبل المدرب كارتيرون.
وكان الزمالك قد تعرض لخسارة بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت يوم الاثنين في مدينة السويس.
كانت هذه تفاصيل خبر توافد أعضاء مجلس إدارة الزمالك على النادي لحضور اجتماع "طارئ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.