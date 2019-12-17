ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي.. غياب ثلاثي الفريق.. ورمضان يشكو من الخلفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

غاب رباعي النادي الأهلي، رمضان صبحي، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، ورامي ربيعه، قبل مواجهة الإسماعيلي المقررة يوم الخميس المقبل، في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري.

وأجرى رمضان صبحي أشعة على العضلة الخلفية حيث لم يستكمل المران ليخضع لفحص طبي الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات، فيما حصل عمرو السولية على راحة بسبب نزلة البرد التي كان يعاني منها قبل مواجهة حرس الحدود.

كما غاب أحمد فتحي ورامي ربيعه بسبب الإجهاد العام.

وانتظم صلاح محسن في مران الفريق، بعد غيابه عن مران الإثنين، لقدوم مولوده الجديد، وكذلك انتظم أيمن أشرف، في المران بشكل طبيعي.

وعاد حسام عاشور للمشاركة مع الفريق بعد غيابه عن مواجهة حرس الحدود بسبب نزلة البرد وارتفاع درجة الحرارة.

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وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قبل بداية المران، وكذلك جلسة مع مساعديه لمناقشه طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها أمام الإسماعيلي وتطبيقها خلال التدريبات اليومية التي تقام على ملعب التتش.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة في الثانية ظهر الأربعاء، لإعلان القائمة النهائية للفريق للتوجه للإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات، آخرها بهدف في شباك حرس الحدود.

ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.

رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسات مكثفة مع معاونيه بهدف الترتيب لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.