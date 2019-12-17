عقوبة كبيرة ضد إبراهيم حسن.. قرارات اتحاد الكرة ضد الجهاز الفني لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 6 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وجاءت قرارات لجنة المسابقات نظرًا لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الحالي ضمن مسابقة الدوري، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.

Advertisements

كما قررت اللجنة إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه تجاه مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها.

كما تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها.

وانتهت مباراة سموحة وأسوان بفوز الفريق الساحلي بهدف نظيف سجله ناصر ماهر.