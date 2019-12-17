بعد نقلها للعناية المركزة.. مدرب الأهلي يكشف تطور الحالة الصحية للاعبة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف حمدي الصافي المدير الفني لفريق الأهلي للكرة الطائرة سيدات، أن حالة فريدة الحناوي لاعبة الفريق مستقرة.

فريدة الحناوي كانت قد تعرضت لإصابة خلال مران يوم الاثنين بعد أن سقط عليها العامود الحامل للشبكة مما استلزم نقلها إلى العناية المركزة.

وقال الصافي من خلال تصريحات لمصراوي إن حالة اللاعبة مستقرة وأنها ستغادر المستشفى اليوم، مضيفًا أن تواجدها في العناية المركزة كان من أجل الإطمئنان عليها.