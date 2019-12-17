بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول أمام فيلا بدون صلاح.. وقمة ألمانية.. ومواجهتين بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري، بمواجهتي إنبي والمصري في تمام الساعة 5 مساءً، وبيراميدز والجونة الساعة 7:30 مساءً.

وتُنقل مباريات الدوري المصري عبر قناتي تايم سبورتس، وأون سبورت.

كما تقام مباراة تحديد المركز الخامس بكأس العالم للأندية بين السد القطري والترجي التونسي في تمام الساعة الرابعة والنصف، وتنقل المباراة عبر قناة بى أن سبورت 1HD.

ويلتقي الهلال السعودي أمام فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادورس الساعة 7:30، في مباراة قبل النهائي بمونديال الأندية، وتنقل المباراة عبر قناة بى أن سبورت 1HD.

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وفي الدوري الألماني تقام قمةالأسبوع الـ16 بين لايبزيج المتصدر، ودورتموند صاحب المركز الثالث، في تمام الساعة 9:30 مساءً، عبر قناة بى أن سبورت 5 HD.

كما تقام مباراة ربع النهائي بكأس كاراباو بين ليفربول وأستون فيلا الساعة 9:45، وتنقل عبر قناة بى أن سبورت 2 HD.

ولن يخوض الفريق الأول لليفربول المباراة حيث سافر قطر لخوض كأس العالم للأندية، ويستعد لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي غدا الأربعاء.

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