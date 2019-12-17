مجموعة الأهلي.. الكاف يُهدد الهلال السوداني بسبب ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت

هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فريق الهلال السوداني بنقل مبارياته بدوري الأبطال خارج السودان إذا لم يتم الإيفاء بشروط الكاف.

ونشر الهلال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بيانًا أكد فيه أن الكاف خاطب النادي بعدد من الملاحظات خاصة بملعب الفريق بأم درمان.

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وذكر البيان أن الكاف كان لديه ملاحظات على عدد من الأمور مثل إضاءة الملعب وتركيب 6 أعلام سارية بالإضافة إلى غرفة مراقبة مزودة بدوائر تلفزيونية بالإضافة إلى التزويد بإضاءة طوارئ و وتزويد منطقة المصورين خلف المرميين بمقاعد وشبكة انترنت وتوصيلات كهربائية وكابلات، وتزويد بكافتريا لتقديم المرطبات والوجبات السريعة في كل القطاعات، وتخصيص دورات مياه للنساء مزودة بكل المتطلبات الصحي.

ويشارك الهلال في المجموعة الثانية بدوري الأبطال رفقة الأهلي والنجم الساحلي وبلاتينيوم من زيمبابوي.

وكان الهلال قد حقق الفوز على بلاتينيوم في الجولة الأولى قبل أن يخسر الثانية أمام الأهلي الذي سيواجهه من جديد في أم درمان لكن في الجولة السادسة من دور المجموعات.