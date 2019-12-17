اسامه نبيه يطالب نادى الصيد بتعويض مادى وأدبي

اكد أسامه نبيه مدرب منتخب الوطني السابق وعضو نادى الصيد بأنه سيطالب نادى الصيد بتعويض مادي وأدبي ،بعد صدور حكم لصالحة من مركز التسوية الرياضي التابع للجنة الاولمبية، بأحقيته وزوجته في العودة لنادى الصيد بعد ايقافه من دخول النادى لمدة ثلاثة شهور.

وقال نبيه أن قرار ايقافه من النادى جاء بسبب مشاجرة بين نجلته ونجلة أحد أعضاء

النادي وصدر ايقافه من خلال توصية من المكتب التنفيذي لمجلس إدارة النادي مشيرا الى أنه لم يتم إخطاره بالتحقيق.

وأضاف نبيه أنه تعرض لظلم في هذا الايقاف خاصة أنه شخصية عامة ونظر اليه البعض نظرة " البلطجي" هو وأسرته مما دفعه لرفع دعوى للتأكيد على

صحة موقفه، خاصة أن توجه لمكتب رئيس النادى محسن طنطاوي للتأكيد على أن الموقف سيأخذ أبعادا أخرى لإصرار المجلس على تصعيد الأزمة التى كان من السهولة حلها دون تصعيد وأن موقفه ابنته كان سليما ولم تخطئ

وقال نبيه سأواصل حتى أحصل على حقي الأدبي والمادي من النادي نظرا لما أصابه من ضرر مادى ومعنوي نظير هذا الموقف خاصة أن الجميع يعرف أخلاقياته" وإني أحب أن أمشي" جنب الحيط" وللأسف إعتبره البعض ضعفا