غاب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
قال الجهاز الطبي للأهلي إن السولية غاب عن المران الجماعي؛ بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة في تدريبات اليوم.
ومن المنتظر أن يخضع السولية لفحص طبي غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الإسماعيلي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو السولية يغيب عن تدريبات الأهلي الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.