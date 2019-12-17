ياسر إبراهيم يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

يخضع ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة في بطولة الدوري العام التي أقيمت باستاد القاهرةيوم الأحد الماضي.
وكشفت الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم مؤخرا عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة، وحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق برنامج علاجي وتأهيلي للاعب حتى يتعافى،ويعود من جديد للمشاركة في المران الجماعي.
ويؤدي مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، على أن يتحدد موعد انتظامه في التدريبات بعد تحسن حالته وتعافيه بشكل نهائي.
ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.
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