انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر الجزيرة.
وكان مهاجم الأهلي قد حصل على إذن بالغياب عن مران الأهلي خلال الـ٤٨ ساعة الماضية؛ بسبب استقباله لمولوده الأول مالك.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على استاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي برصيد 18 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح محسن ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.