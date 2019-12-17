صلاح محسن ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر الجزيرة.

وكان مهاجم الأهلي قد حصل على إذن بالغياب عن مران الأهلي خلال الـ٤٨ ساعة الماضية؛ بسبب استقباله لمولوده الأول مالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على استاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي برصيد 18 نقطة.