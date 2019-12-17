حسام عاشور جاهز لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تعافى حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من نزلة البرد التي اشتكى منها قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوريالعام، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بهدف عمرو السولية وحصد ثلاث نقاط جديدة في مسابقة الدوري.
وغاب عاشور عن مواجهة حرس الحدود بسببنزلة البرد وارتفاع درجة الحرارة، وقام بتنفيذ برنامج تأهيلي منفرد على هامش مران الفريق في الفترة الأخيرة، وبعد تعافيه بات جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.
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