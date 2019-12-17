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رامي ربيعة يغيب عن مران الأهلي الصباحي لهذا السبب

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اشتكى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حالة إجهاد عام منعته من المشاركة في مران الفريق الجماعي

صباح اليوم، الثلاثاء، بملعب التتش.

ويخضع رامي ربيعة لفحص طبي قبل مران الغد؛ للاطمئنان على حالته

وتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الإسماعيلي.

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الخميس المقبل في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز .

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