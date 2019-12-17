الأهلي يحدد موعد السفر للإسكندرية لمواجهة الإسماعيلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد السفر إلى الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.
واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير فيالقاهرة في الثانية ظهر غد الأربعاء، وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفني القائمة التي سوف تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.
ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته فيبطولة الدوري العام، بعد تحقيق الفوز في المباريات الستة التي خاضها الفريق في الدوري العام، محققا العلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة.
ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الإسماعيلي اليوم، حيث يخوض الفريق مرانه الذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة التي يحرص خلالها المدير الفني على تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية.
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