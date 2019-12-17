رمضان صبحي يجري أشعة على العضلة الخلفية

يجري رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة اليوم على العضلة الخلفية بعد شكواه من آلام بها، ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات. ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات. ويخضع رمضان صبحي لفحص طبى غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات. لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات. يختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.

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