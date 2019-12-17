منتخب الشباب يتلقى عرضًا للمشاركة في كأس العرب بالسعودية

تلقى منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين، عرضا من السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب. وتقام البطولة في الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، بمشاركة السعودية وعدد من المنتخبات العربية. وعدد من المنتخبات العربية. وكان منتخب الشباب خاض دورة شمال أفريقيا التي أقيمت في تونس وحصل على المركز الثاني.

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