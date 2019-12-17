رياضة | شكوك حول مشاركة عمرو السولية أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوك حول مشاركة عمرو السولية أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الجهاز الطبي للأهلي إن السولية غاب عن المران الجماعي؛ بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة في تدريبات اليوم.

ومن المنتظر أن يخضع السولية لفحص طبي غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الإسماعيلي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.

