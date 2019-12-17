رياضة | عاجل.. إصابة رمضان صبحي في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة رمضان صبحي في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي أشعة اليوم على العضلة الخلفية بعد شكواه من آلام بها ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات.

ويخضع رمضان صبحي لفحص طبى غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

ويختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.

