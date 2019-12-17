رياضة | عاجل.. إيقاف إبراهيم حسن 6 لقاءات ومدرب سموحة 8 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف إبراهيم حسن 6 لقاءات ومدرب سموحة 8 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفي مدرب الفريق بعد الأحداث التى شهدها لقاء سموحة وأسوان ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري والذى انتهي بفوز سموحة بهدف لناصر ماهر.

وأوقفت اللجنة إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 6 مباريات مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الجاري ، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.

Advertisements

وأعلنت إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كما تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها حسبما ثبت بتقرير مراقب المباراة.



