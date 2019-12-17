رياضة | مدافع برشلونة يقترب من ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يقترب من ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق جان كلير توديبو مدافع فريق برشلونة على الانضمام لصفوف فريق إي سي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية في إيطاليا فإن توديبو أعطى موافقته لمسئولو ميلان على الانضمام للنادي الإيطالي في يناير المقبل.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" بأن النادي الإيطالي تواصل مع اللاعب الفرنسي الشاب لإقناعه بالموافقة على الانضمام لصفوفه.

وأضاف الموقع بأن اللاعب أعطى موافقته للانضمام لصفوف ميلان من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموقع بأن الصفقة حاليًا تتوقف على الانضمام بين كلا الناديين على إتمامها والاتفاق على كافة الأمور المادية.