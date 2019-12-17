رياضة | ميسي يتحدث عن خطة الكلاسيكو وكريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتحدث عن خطة الكلاسيكو وكريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد بكلاسيكو الأرض والمقرر لها غدًا بالمعقدة.

ويستقبل برشلونة غريمه ريال مدريد مساء غد الأربعاء على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال ميسي في تصريحات صحفية اليوم :"في الكامب نو تكون مباراة الكلاسيكو مغايرة تماما عن سانتياجو برنابيو لأنهم يدافعون بشكل جيد و تكون خطوطهم متقاربة لبعضهم البعض".

وأضاف :"كما أنهم يعتمدون على الهجمات المعاكسة لأنهم يمتلكون لاعبين سريعين للغاية ، في البرنابيو نلعب مباراة متساوية ، هنا تكون المباراة مغلقة و أكثر تعقيدا".

وتابع :"عندما نلعب في البيرنابيو يترك ريال مدريد العديد من المساحات لأنهم مجبرون على القيام بذلك نظرا لأنهم يلعبون وسط ملعبهم و بين جماهيرهم و هذا ما يدفعهم للعب بشكل مباشر أكثر".

Advertisements

وزاد :"هازارد لاعب يمتلك الكثير من الجودة ، هو لاعب كرة قدم مختلف ويمتلك الكثير من الموهبة ، هو مختلف عن كريستيانو لأنه يمتلك ميزات أخرى ، من الصعب تعويض رحيل كريستيانو لكن هازارد لاعب رائع أيضا".

وأشار :" نعم لقد كنت متفاجئ بشأن الانتقادات التي تعرض لها زيدان، لكن الناس هنا يعلمون حجم التطلبات في النوادي الكبرى هم يعلمون بأن هذا الأمر طبيعي".

وزاد :"دائما ما ينسى الناس بسرعة ما حدث و تحقق في الماضي و يطالبون بتحقيق المزيد يومًا بعد يوم".

وأكمل :"زيدان عرف متى يعود إلى الفريق و كان يعلم بأن تحقيق ثلاث بطولات دوري الأبطال على التوالي قد أصبح من الماضي و كان يعلم بأنه مطالب بتحقيق الألقاب منذ اليوم الأول له بعد العودة".

وأتم حديثه :" المدربون و اللاعبون في الأندية الكبيرة يعلمون بأنهم يجب عليهم التركيز و التعايش مع ذلك فقط".