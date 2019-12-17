رياضة | مجموعة الأهلي.. الهلال مهدد بعدم اللعب في أرضه بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الأهلي.. الهلال مهدد بعدم اللعب في أرضه بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يُهدده بنقل مبارياته إلى أي دولة أخرى بسبب عدم تطوير ملعبه وعدم الالتزام بالشروط الخاصة والواجب توافرها.

وطلب الكاف من الهلال ، ضرورة تحسين إضاءة الملعب، تركيب 6 سارية أعلام على الناحية الشرقية، توفير عرفة مراقبة مزودة بدائرة تلفزيونية، تزويد بإضاءة طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء، تزويد منطقة المصورين خلف المرميين بمقاعد وشبكة انترنت وتوصيلات كهربائية وكابلات، تزويد بكافتريا لتقديم المرطبات والوجبات السريعة في كل القطاعات وتخصيص دورات مياه للنساء مزودة بكل المتطلبات الصحية.

وكان نادي الهلال السوداني، أعلن التعاقد مع المصري حمادة صدقي، لتولي الإدارة الفنية بالمرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب السابق والذي رحل بسبب إهتزاز النتائج.

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ويلعب نادي الهلال السوداني، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من "الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وافتتح الهلال السوداني، مشواره بدور المجموعات بالفوز على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف بأم درمان، قبل أن يتلقى هزيمة من الأهلي، على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل الهلال السوداني، المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأهلي بنفس الرصيد، فيما يحتل النجم الساحلي برصيد 6 نقاط.