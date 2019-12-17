اونلاين | رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الهلال time

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مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر مباراة الهلال اليوم بدون توقف ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق واحدة من المباريات القوية ذات العيار الثقيل، والتي ستجمع بين فريقي الهلال السعودي ونظيره فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم عبر الخليج 365 والفجر الرياضي بدون توقف كأس العالم للأندية بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال ويضرب فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، موعداً مع فلامنجو، على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم عبر الخليج 365 والفجر الرياضي بدون توقف كأس العالم للأندية بث مباشر

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مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو وتقام مباراة الهلال مع فلامنجو، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 بتوقيت القاهرة، و9:30 بتوقيت مدينة أبو ظبي، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 1″، بتعليق عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم عبر الخليج 365 والفجر الرياضي بدون توقف كأس العالم للأندية بث مباشر

ونجح فريق الهلال في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية، بعد تحقيقه فوزاً مثيراً على الترجي، بهدف نظيف، أحرزه الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 73، مساء السبت الماضي.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو مع المتأهل من مواجهة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام يوم السبت المقبل.