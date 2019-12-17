اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة السد والترجي يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الترجي LIVE

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تقدم بوابة الخليج 365 والفجر الرياضي بث حي بدون توقف لجميع الأحداث الرياضية، حيث ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان مباراة السد القطري والترجي التونسي وخاصة عشاق نادي السد القطري و عشاق نادي الترجي الرياضي التونسي مبارة اليوم بين الفريقين حيث تلعب المباراة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة قطر ويشارك نادي السد القطري في البطولة بصفته صاحب الضيافة وبطل الدوري القطري.

بث حي السد القطري بكأس العالم للأندية ويشارك نادي الترجي الرياضي التونسي في البطولة بصفته بطل أفريقيا ، وتلعب المباراة بين الفريقين لتحديد صاحب المركز الخامس و السادس ، ويدخل نادي السد القطري المباراة بعد تعرضه لهزيمة قاسية من نادي مونتيري المكسيكي حيث أنتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين و سجل الهدفين لصالح نادي السد القطري كلا ُمن مهاجم الفريق بغداد بونجاح واللاعب عبد الكريم حسن.

مشاهدة مباراة الترجي مشاهدة مباراة السد وفي الجهة المقابلة أيضاً لا يختلف الأمر كثيرا حيث يدخل نادي الترجي الرياضي التونسي بعد تعرضه للهزيمة علي يد نادي الهلال السعودي بهدف مقابل لاشئ وسجل هدف المباراة الوحيدة المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز ويدخل نادي السد المبارة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز وعينه علي الفوز بالمباراة وحصد المركز الخامس لحفظ ماء الوجه أمام جمهوره .

بث مباشر السد والترجي موعد مباراة السد والترجي في كأس العالم للأندية

موعد مباراة السد والترجي حيث تقام المباراة اليوم الثلاثاء 17/12/2019

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الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة

الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 3:30 بتوقيت تونس

الساعة 5:30 بتوقيت قطر

بث حي مواجهة الترجي والسد القنوات الناقلة لمباراة السد والترجي في كأس العالم للأندية

نتابع معكم إطلاق صافرة البداية للتنافس علي المركزين الخامس والسادس بين فريق السد القطري والترجي التونسي والذي سوف تبث المباراة مباشرة علي قناة بي ان سبورت 1 bein sports hd1.