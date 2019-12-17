اونلاين | « يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش السد beIN SPORT اونلاين مواجهة الترجي

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مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر الهلال والسد عبر الخليج 365 والفجر الرياضي، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019، يلتقي فريقا السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، بمنافسه الترجي الرياضي التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني.

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بث حي مواجهة الترجي اليوم ويخوض السد والترجي اللقاء بعدما تلقى الخسارة أمام مونتيري المكسيكي، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، بينما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف دون رد.

مشاهدة مواجهة الترجي اليوم وافتتح السد القطري، مبارياته في مونديال الأندية بالفوز على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينهزم أمام بطل المكسيك، في الدور الربع النهائي.

بث حي السد والترجي موعد مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، في تمام الـ 16:30 توقيت القاهرة، 17:30 توقيت مكة المكرمة، 14:30 توقيت جرينتش.

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بث مباشر الترجي ملعب مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية

تلعب مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، على ملعب «استاد خليفة الدولي».

حكم مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الترجي والسد يدير مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، تحكيميًا الحكم عبدالقادر زيتوني، يساعده كل من أوكتافيان سوفري، سيباستيان أيوجين جيورجها، أوفيديو ألين هاتيجان.

مشاهدة مواجهة الترجي والهلال القناة الناقلة لمباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، عبر قنوات: beIN Sports HD 1 - 20Mediaset SD/HD -BNT 3 HD