اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الترجي الآن

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يلتقي فريق الترجي الرياضي مع نظيره السد في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد خليفة الدولي" في (الدوحة – قطر)، ضمن منافسات تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019/2020.

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وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجمع فيها مونديال الأندية الفريقين في البطولة، وقد تقابلا في عام 2011 وفاز السد على الأخر وكانت المباراة في الدور الثاني من البطولة، وعاند الحظ مرة أخري وجمع بين الفريقين في مباراة لم يكن أياً منهم يريد الوصول اليها وهي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة وتعتبر مباراة ترضية لكلاً منهم.

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قدم السد أداء مميز وملفت للأنظار في هذه البطولة وخاصة في مباراة قوية جمعته مع مونتيري ونجح في الرد على المسكيكي في الشوط الثاني من عمر المباراة ليقلص النتيجة الي 2 – 3 بعدما أنتهي الشوط الثاني بهدفين نظيفين لصالح مونتيري، ويخوض القطري المباراة الثالثة له في البطولة الحالية بعدما أفتتح مشواره في المودنديال بالفوزعلي هينجين وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 3) في الدور الأول، ولكنه تعثر في الدور الثاني أمام مونتيري.

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بينما الترجي الرياضي قد بدء مسيرته في البطولة أمام الهلال السعودي بالهزيمة ، وانتهت المباراة بهدف نظيف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب الفرنسي " بافيتمبي جوميز" في الدقيقة 73 من عمر وزمن المباراة، وشهد اللقاء عدة فرص ضائعة للفريقين ولكن فشل الترجي في هز شباك نظيره ليجد نفسه في مواجهة القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الترجي الرياضي ضد السد القطري اليوم بدون تقطيع H