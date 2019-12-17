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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وشكوك تحوم بعقل فالفيردي قبل كلاسيكو الغد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
يعيش فريق برشلونة حالة من عدم الاستقرار منذ وقت طويل، نظرا لمرور البلوجرانا بأوقات أولى جيدة وأخرى كثيرة بنوع من انعدام التوازن وتدهور النتائج والمستوى، حيث أنه وقبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد يبحث عن كيفية وضع التشكيل بمباراة الغد أمام ريال مدريد بالجولة العاشرة المؤجلة من الليجا.
ووفقا لعدة تقارير منها "موندو ديبورتيفو" أن فالفيردي بطريقه إشراك نجم الفريق إيفان راكيتتش، بعدما عاد للحسابات مجددا، حتى يشارك تكون هناك فرصة سانحة لوجود نيلسون سيميدو، حتى يكون وضع سيرجيو روبرتو بأمان لصعوبة المواجهة، التي يخشى بها فالفيردي وضع راكيتتش أساسيا نظرا لقوة الثنائي كاسممرو وفالفيردي نجمي وسط دفاع ريال مدريد.
وتشير الموندو التشكيل التالي، حيث الاحتمال الأكبر لوجوده بعقل فالفيردي بمباراة الغد.
حراسة المرمى: تيري شايفين.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا.
خط الوسط: فرانكي ديونج، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتتش.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.
الجدير بالذكر أن برشلونة وريال مدريد يتشاركان صدارة الترتيب برصيد لكل منهم ٣٥ نقطة وتعود الصدارة الأول بفارق الأهداف فقط.
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