ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السادسة عشر

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أسدل الستار عن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.



حيث عاد كريستيانو رونالدو للتهديف مرة أخرى بعد الثنائية التي أحرزها خلال مباراة أودينيزي، بينما غاب لوكاكو وإيموبيلي عن التهديف خلال تلك الجولة.

وجاءت قائمة الهدافين كالتالي:

شيرو إيموبيلي، لاتسيو، 17 هدفًا.

جواو بيدرو، كالياري، 10 أهداف.

روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 10 أهداف.

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كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 9 أهداف.

لويس مورييل، أتلانتا، 9 أهداف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 8 أهداف.

دومينيكو بيراردي، ساسولو، 8 أهداف.

فرانشيسكو كابوتو، ساسولو، 7 أهداف.

أندريا بيلوتي، تورينو، 7 أهداف.

دوفان زاباتا، أتلانتا، 6 أهداف.