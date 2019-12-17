شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: كبار لاعبي أرسنال يرفضون «أرتيتا» بسبب «أنشيلوتي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعت صحيفة «ميرور» البريطانية إمكانية حدوث أزمة داخل غرفة ملابس نادي أرسنال الإنجليزي، الذي يقترب من تعيين لاعبه السابق مايكل أرتيتا كمدير فني للفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن «أرتيتا» قد لا يلقى ترحيبًا كبيرًا من عدد من كبار اللاعبين في الفريق، الذين كانوا يفضلون تولي الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق.
وكان «أنشيلوتي» ضمن الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للجانرز، إلا أنه أصبح الآن قريبًا من تولي المنصب نفسه في إيفرتون.
وأوضحت «ميرور» أن نجوم أرسنال لديهم احترام كبير لقائد فريقهم السابق، لكنهم يرون أن الفريق بحاجة لخبرة «أنشيلوتي» في قيادة الفرق الكبرى في الوقت الراهن.
وأكدت العديد من التقارير الصحفية البريطانية أن «أرتيتا» هو الخيار الأول لأرسنال لخلافة الإسباني أوناي إيمري والمدرب المؤقت فريدريك ليونبيرج.
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